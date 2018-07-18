"Днепроазот" готов возобновить производство хлора, но тогда подорожает вода

Как говорится в сообщении компании это следует сделать с целью обеспечения надлежащего снабжения хлора для всех водоканалов страны, недопущения ограничения прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины.

Отмечается, что для возобновления работы хлорной группы цехов предприятие рассмотрело необходимость повышения цен на производимую продукцию. В связи с этим, "Днепроазотом" подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию. Соответствующее обращение направлено в Антимонопольный комитет и находится на рассмотрении уже две недели.

На предприятии отмечают, что новая цена на хлор соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора. Однако повышение цены приведет к повышению тарифов на холодную воду по всей стране.

В "Днепроазоте" заявили, что оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к работе в любой момент.

Как сообщал "УРА-Информ", в настоящее время вопрос с поставками хлора не решен. В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановку производства жидкого хлора на "Днепроазоте" питьевая вода в столице может закончиться через месяц.