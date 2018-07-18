12:54 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199150:roman_z

"Днепроазот" готов возобновить производство хлора, но тогда подорожает вода

Предприятие "Днепроазот" заявляет о готовности возобновить поставки хлора.

Как говорится в сообщении компании это следует сделать с целью обеспечения надлежащего снабжения хлора для всех водоканалов страны, недопущения ограничения прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины.

Отмечается, что для возобновления работы хлорной группы цехов предприятие рассмотрело необходимость повышения цен на производимую продукцию. В связи с этим, "Днепроазотом" подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию. Соответствующее обращение направлено в Антимонопольный комитет и находится на рассмотрении уже две недели.

На предприятии отмечают, что новая цена на хлор соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора. Однако повышение цены приведет к повышению тарифов на холодную воду по всей стране.

В "Днепроазоте" заявили, что оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к работе в любой момент.

Как сообщал "УРА-Информ", в настоящее время вопрос с поставками хлора не решен. В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановку производства жидкого хлора на "Днепроазоте" питьевая вода в столице может закончиться через месяц.


Поделиться
Читайте также:
 
Специальная комиссия проверит детские лагеря по всей стране Минобороны Украины заявило о гибели украинских военных на Донбассе Кабмин решил улучшить качество мобильной связи Сборная Хорватии решила как потратит призовые за ЧМ-2018
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив