Евросоюз не готов расширятся, - Макрон

Он уверен, что надо с большой осторожностью воздерживаться от любого нового расширения. Как заявил в четверг, 17 мая, после прибытии на саммит Евросоюз - Западные Балканы в Софии, глава французского государства, есть решения о подготовке государств-кандидатов к потенциальному вступлению в ЕС и надо продолжать их осуществлять.

Он также уверен, что нужно помогать странам, которые проводят реформы и приближаются к Европе, но он против того, чтобы еще до того, как будет достигнута вся необходимая уверенность и проведены все настоящие реформы, позволяющие углубить и улучшить функционирование Европейского союза, идти на расширение.

По его словам, за последние 15 лет происходили события, ослабившие Евросоюз, что делает сейчас несвоевременными рассуждения о расширении.

Он также выразил мнение, что Евросоюз не окажет услугу ни стране-кандидату на вступление, ни себе самим, имея механизм, у которого, в каком-то смысле, больше нет правил и который продолжит расширение. Но я за то, чтобы с Западными Балканами велся усиленный стратегический диалог и у них была бы перспектива и чтобы мы внимательно следили за реформами и поддерживали их. Но без снисходительности и лицемерия, - отметил Макрон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале исполнительная ветвь ЕС установила плановый срок - 2025 год - для вступления в блок некоторых балканских стран.

Сейчас Брюссель считает, что к этому лучше всех готовы Сербия и Черногория, но теперь двери распахнулись и перед такими странами, как Албания, Босния, Косово и Македония.