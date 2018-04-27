12:32 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС готов выделить Украине 100 млн евро на энергоэффективность, - Мингарелли

В планах Европейского Союза важным пунктом стоит способствование политике Украины, организация готова к взаимодействию во внедрении программ по поводу децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования, вопроса переселенцев, культурного обмена.

ЕС готов выделить Украине 100 млн евро на энергоэффективность, - Мингарелли

Об этом сообщил глава Представительства Европейского Союза, посол Хюг Мингарелли во время встречи с председателем Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

По словам Мингарелли, к сектору энергоэффективности Ес присматривается тщательно и готов инвестировать в него немалую сумму. Он добавил, что подготавливается проект стоимостью приблизительно 50 млн евро для помощи внутренне перемещенных людей, чтобы они одерживали не только дома, но и рабочие места.

Как утверждает руководитель представительства, в случае заинтересованности руководства Запорожской области, ЕС готов оказать солдействие и рассказать, как можно получить финансирование. В частности, он отметил подготовку Украины к реформированию профтехобразования, которое рассматривается вместе с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

Мингарелли заявил, что прибыл в Запорожскую область с целью установления контакта с правительством области, поскольку постоянное представительство Союза в данной области отсутствует. Также он провел встречу с мэром Запорожья Владимиром Буряком и головами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз совместно с Международной финансовой корпорации и руководством Германии утвердили договор о создании мультидонорского фонда с целью спонсирования украинского Фонда энергоэффективности.


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