Стало известно, во сколько Украине обходиться содержание одного солдата

Как утверждает Полторак, для содержания украинского солдата армии необходимо в год 12 тыс. долларов, в прошлом году эта цифра была значительно меньше – 8 тыс. долларов.

В свою очередь содержание солдата в США обходится в 510 тыс. долларов в год, Британии - 250 тыс. фунтов стерлингов, Германии - 220 тыс. долларов, Польше - 100 тыс. долларов, России - 83 тыс. долларов, Литве - 80 тыс. долларов.

"Я не могу за 12 тыс. сделать больше, чем можно сделать за 510 тысяч", - ответил Полторак на вопрос, связанный со скандалом вокруг условий проживания военных на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Теперь среди 136 стран Украина находится на 29 месте.