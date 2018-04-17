Рева назвал причину задержки перерасчета военных пенсий

Об этом сообщил на пресс-конференцией по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом министр социальной политики Андрей Рева.

Как добавил Рева, согласно новому закону о гражданских пенсиях перерасчет 10 млн пенсионеров произошел в течении недели в автоматизированном режиме. В то же время перерасчет пенсий для 536 тысяч военнослужащих проводится в ручном режиме уже полтора месяца по специальной процедуре. Его затянутость можно объяснить бюрократизацией процесса и несоответствие современным реалиям.

Он заверил, что Минсоцполитики будет убеждать в необходимости нового закона силовые ведомства, общественные организации, и чиновников.

Напоним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.