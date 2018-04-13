Названы новые цены на мясо, молоко и хлеб

Об этом сообщают данные Государственной службы статистики.

Если сравнивать март с февралем 2018 года, средняя цена на молоко в Украине поднялась на 0,9% - до 22 грн за литр продукта.

Мясо подскочило в стоимости. Особенно это касается таких видов данного продукта, как говядина и свинина - на 1,5% и 1,8% соответственно, хотя курятина подешевела на 0,7%.

В марте рекорды побыла говядина, обогнав свининину. Так, в феврале население могло купить один кг говядины в среднем за 122 грн, один кг свинины - по 109,8 грн, один кг куриной тушки - по 54 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом месяце марте текущего 2018 года в стране поднялась стоимость ряда социальных продуктов питания, ежедневно скупаемого потребителями.