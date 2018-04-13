16:50 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Названы новые цены на мясо, молоко и хлеб

В Украине длится поднятие цен на ряд социальных продуктов питания. Больше всего подскочил в стоимости хлеб - на 1,6%. Так, в прошлом месяце марте за один кг хлеба украинцам нужно было заплатить 16 грн, то есть одна буханка стоила около десяти грн.

Названы новые цены на мясо, молоко и хлеб

Об этом сообщают данные Государственной службы статистики.

Если сравнивать март с февралем 2018 года, средняя цена на молоко в Украине поднялась на 0,9% - до 22 грн за литр продукта. 

Мясо подскочило в стоимости. Особенно это касается таких видов данного продукта, как говядина и свинина - на 1,5% и 1,8% соответственно, хотя курятина подешевела на 0,7%.

В марте рекорды побыла говядина, обогнав свининину. Так, в феврале население могло купить один кг говядины в среднем за 122 грн, один кг свинины - по 109,8 грн, один кг куриной тушки - по 54 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом месяце марте текущего 2018 года в стране поднялась стоимость ряда социальных продуктов питания, ежедневно скупаемого потребителями.


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