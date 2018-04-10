В Украину грядет аудит Пенсионного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Заместитель министра сделал заявление о проведении анонсированного аудита Пенсионного фонда Украины уже в текущем 2018году.

Он подчеркнул, что международный аудит нужно называть комплексным вопрос, который требует приложения усилий и значительного запаса времени. В данным момент готовятся соответствующие документы, чтобы процесс определения аудитора происходил доступно на тендерной основе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева считает, что нужно немедленно решать проблему военных пенсий в Украине, и для этого потребуется внесение изменений в законодательство.