15:15 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190937:test

В Украину грядет аудит Пенсионного фонда

В Министерстве социальной политики Украины уже запустили подготовку документации для международного аудита Пенсионного фонда. Так заявил заместитель министр социальной политики Украины Николай Шамбир.

В Украину грядет аудит Пенсионного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Заместитель министра сделал заявление о проведении анонсированного аудита Пенсионного фонда Украины уже в текущем 2018году.

Он подчеркнул, что международный аудит нужно называть комплексным вопрос, который требует приложения усилий и значительного запаса времени. В данным момент готовятся соответствующие документы, чтобы процесс определения аудитора происходил доступно на тендерной основе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева считает, что нужно немедленно решать проблему военных пенсий в Украине, и для этого потребуется внесение изменений в законодательство.


Поделиться
Читайте также:
 
Транзит газа через Украину важен после "Северного потока-2", - Меркель Во что предпочитают играть пользователи? Экспорт украинского угля снизился втрое Экспорт украинского угля снизился втрое
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив