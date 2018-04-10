В "Нафтогазе" сообщили о мерах, принятых в сторону "Газпрома"

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Так заявил главный коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрэтэ Вестагер.

Он напомнил, что “Газпром” бойкотирует решение арбитража, поэтому "Нафтогаз" решил действовать активнее. В прошлом 2017 году “Нафтогаз” опубликовал свои поправки по обязательствам, которые взял на себя “Газпром” в форме конкретного антимонопольного дела, запущенного в 2012 году из-за политики“Газпрома” на газовых рынках Европы.

Вестагер добавил, что предложенные условия вряд ли заставят „Газпром“ прекратить злоупотребления на этих рынках.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", НАК " Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".