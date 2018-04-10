17:50 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Нафтогазе" сообщили о мерах, принятых в сторону "Газпрома"

Украинская НАК “Нафтогаз” официально запустит процесс принудительного следования итогу Стокгольмского арбитража в Европе. Компания готовит очередной иск о возмещении ущерба, в связи с игнорированием решений суда со стороны российского “Газпрома”.

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Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Так заявил главный коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрэтэ Вестагер.

Он напомнил, что “Газпром” бойкотирует решение арбитража, поэтому "Нафтогаз" решил действовать активнее. В прошлом 2017 году “Нафтогаз” опубликовал свои поправки по обязательствам, которые взял на себя “Газпром” в форме конкретного антимонопольного дела, запущенного в 2012 году из-за политики“Газпрома” на газовых рынках Европы.

Вестагер добавил, что предложенные условия вряд ли заставят „Газпром“ прекратить злоупотребления на этих рынках.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", НАК " Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".


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