За первые два месяца 2018 года в Украине было произведено 387,8 тысяч тонн мяса всех видов в убойном весе, что на 0,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, производство мяса птицы выросло на 4,8%, производство говядины и свинины - упало на 3,2% и 5% соответственно.

В частности, за этот период поголовье птицы возросло на 1,4%, поголовье свиней и КРС - сократилось на 7,7% и 5,3% соответственно.

Украина продолжает наращивать экспорт мяса и мясопродуктов. Всего за два месяца этого года Украина экспортировала 54 тыс. тонн данного продукта, что на 28,6% больше, чем годом ранее. Среди всех видов мяса пальму первенства по экспорту держит курятина.

Как подчеркнули в асоциации, ведущей позицией отечественного экспорта остается мясо птицы, доля которого в общем объеме составляет около 81%, или 44 тыс. тонн, что на 12 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом украинское мясо птицы в текущем году пользуется в Ираке, Нидерландах, Словакии. Также в ассоциации добавили, что сегодня именно птица остается наиболее употребляемым мясом для украинцев.

В структуре потребления мяса украинцев за первые два месяца года наиболее весомой остается доля птицы - 48% и свинины - 42%, на говядину приходится всего 10%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине резко сократилось легальное производство таких алкогольных напитков, как водка, коньяк и бренди, несмотря на что выпуск пива и ликеров проявляет возростание.