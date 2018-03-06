Гройсман объявил о начале выплат новых пенсий для военнослужащих

Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий. Основные выплаты начнутся с 1 апреля.

Об этом во вторник, 6 марта, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительства заверил, что пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года.

То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель, - пояснил премьер добавив, что пенсии будут пересчитаны по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу. Для перерасчета пенсий будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года, - пояснил Гройсман.

Вместе с тем, по его словам, пенсии будут повышаться поэтапно и на первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривен. С 1 января 2019 пенсии вырастут в среднем еще на 750 гривен и с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 гривен. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое, тогда как сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 гривен, - пообещал глава Кабмина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что пенсии всем военным пенсионерам будут пересчитаны с первого января неважно, когда будет принят закон.