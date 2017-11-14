Украина увеличила объемы экспорта шампиньонов в 50 раз

Это - в 50 раз больше, чем было экспортировано за такой же период 2016 г. Такие данные распространили в Национальном грибном агентстве "УМДИС". Это значит, что экспорт шампиньонов составил примерно один процент от объема производства гриба в стране.

География же экспорта неразнообразна, также же как и есть небольшое количество экспортеров. 79% гриба (220 т) было отправлено в Молдову, а еще 20% (56 тонн) продано в Беларусь. Прочие страны разделили оставшийся 1%. Одна поставка была также осуществлена в Румынию.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине от отравления грибами уже пострадало около 200 граждан.