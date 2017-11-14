11:20 14.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила объемы экспорта шампиньонов в 50 раз

Экспорт из Украины свежего шампиньона в течение девяти месяцев 2017 г. составил 279 тонн.

Украина увеличила объемы экспорта шампиньонов в 50 раз

Это - в 50 раз больше, чем было экспортировано за такой же период 2016 г. Такие данные распространили в Национальном грибном агентстве "УМДИС". Это значит, что экспорт шампиньонов составил примерно один процент от объема производства гриба в стране.

География же экспорта неразнообразна, также же как и есть небольшое количество экспортеров. 79% гриба (220 т) было отправлено в Молдову, а еще 20% (56 тонн) продано в Беларусь. Прочие страны разделили оставшийся 1%. Одна поставка была также осуществлена в Румынию.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине от отравления грибами уже пострадало около 200 граждан.


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