Германия выделит дополнительные средства для ликвидации последствий взрыва в Балаклее

Об этом передает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

Согласно информации источника, Берлин потратит около 200 млн евро на разминирования неразорвавшихся снарядов, которые накрыли площадь в несколько десятков километром с помощью приобретения бронированного транспортного средства, которым можно эффективно обезвредить и ликвидировать взрывоопасные боеприпасы. Бронетранспорт будет куплен у противоминного предприятия HALO.

На данный момент украинские саперы смогли отыскать и ликвидировать около 27 боеприпасов, однако военные специалисты утверждают, что территория в 100 тыс квадратных метров покрыта сотнями снарядов, количество которых определить практически невозможно, а с помощью человеческого ресурса можно обезвредить лишь малую часть неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на сегодняшний день осталось еще пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи.