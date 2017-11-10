23:22 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Германия выделит дополнительные средства для ликвидации последствий взрыва в Балаклее

Федеративная республика Германия направит Киеву финансовые средства для разминирования участка вокруг поселка Балаклея, где недавно детонировал склад с боеприпасами.

Германия выделит дополнительные средства для ликвидации последствий взрыва в Балаклее

Об этом передает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

Согласно информации источника, Берлин потратит около 200 млн евро на разминирования неразорвавшихся снарядов, которые накрыли площадь в несколько десятков километром с помощью приобретения бронированного транспортного средства, которым можно эффективно обезвредить и ликвидировать взрывоопасные боеприпасы. Бронетранспорт будет куплен у противоминного предприятия HALO.

На данный момент украинские саперы смогли отыскать и ликвидировать около 27 боеприпасов, однако военные специалисты утверждают, что территория в 100 тыс квадратных метров покрыта сотнями снарядов, количество которых определить практически невозможно, а с помощью человеческого ресурса можно обезвредить лишь малую часть неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на сегодняшний день осталось еще пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи.


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