Рада обязала начислять пеню потребителям за неуплату коммуналки

Пеня вводится с 2019 года. За принятие в целом законопроекта №1581-д проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226.

При этом в тексте документа сказано, что если платежей за жилищно-коммунальные услуги внесена не вовремя потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем конечного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

При этом пеня не будет начисляться при условии задолженности государства перед потребителем за предоставленные льготы и субсидии и/или при задолженности работодателя перед потребителем по зарплате.

Кроме того, в случае непредставления услуги, или предоставления ее в неполном объеме, или ненадлежащего качества исполнитель этой услуги обязан самостоятельно произвести перерасчет стоимости услуги за весь период непредставления (предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества), а также уплатить потребителю неустойку (штраф, пеню) в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Норма вводится в действие через шесть месяцев с даты обнародования закона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах. Соответствующий законопроект поддержали 262 народных депутатов.