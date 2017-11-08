10:58 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году Польша выдаст украинцам больше рабочих виз

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его государство почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев на 2018 год. 

В 2018 году Польша выдаст украинцам больше рабочих виз

Как сообщает rian.com.ua, в этом году страна планирует выдать около 900 тыс.разрешений. Кроме того, был установлен рекорд – это было 1 млн 267 тыс. виз, 650 тыс. виз с правом на работу. 

Согласно словам Ващиковского, Польша уже выдает 60% европейских виз украинцам, которые въезжают на территорию ЕС.

"Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро", – добавил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались подделкой официальных документов для получения рабочих виз. Задержанные на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах и официальные документы миграционной службы.


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