13:15 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177233:Polishuk

Украина начала восьмой раунд переговоров о ЗСТ с Турцией

В среду, 25 октября, Украина начала очередной этап переговоров о подписании Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Украина начала восьмой раунд переговоров о ЗСТ с Турцией

Это уже восьмой раунд переговоров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, во время недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину значительное внимание было уделено увеличению объема торговли и интенсификации переговорного процесса.

Напомним, в рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Как сообщал УРА-Информ, переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа вместо запланированных 45 минут.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив