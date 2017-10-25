Украина начала восьмой раунд переговоров о ЗСТ с Турцией

Это уже восьмой раунд переговоров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, во время недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину значительное внимание было уделено увеличению объема торговли и интенсификации переговорного процесса.

Напомним, в рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Как сообщал УРА-Информ, переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа вместо запланированных 45 минут.