Алкогольный бизнес добавил бюджету Буковины 100 миллионов гривен

Данные про это распространила пресс-служба ГУ ГФС в Черновицкой области. В течение девяти месяцев бизнес в сфере табака и алкоголя направил в бюджет Буковины около 101 миллиона гривен. Фискальное ведомство этого региона подчеркивает, что розничная продажа алкоголя и табака может вестись субъектами хозяйствования любых форм собственности лишь при наличии лицензий.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине алкоголь вырос в цене на 18-ть процентов. Такие данные ранее распространили в Госслужбе статистики.