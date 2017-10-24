15:31 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Алкогольный бизнес добавил бюджету Буковины 100 миллионов гривен

В январе-сентябре 2017 г. алкогольный и табачный бизнес сумел направить в местные бюджеты Черновицкой области около 100 миллионов гривен.

Алкогольный бизнес добавил бюджету Буковины 100 миллионов гривен

Данные про это распространила пресс-служба ГУ ГФС в Черновицкой области. В течение девяти месяцев бизнес в сфере табака и алкоголя направил в бюджет Буковины около 101 миллиона гривен. Фискальное ведомство этого региона подчеркивает, что розничная продажа алкоголя и табака может вестись субъектами хозяйствования любых форм собственности лишь при наличии лицензий.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине алкоголь вырос в цене на 18-ть процентов. Такие данные ранее распространили в Госслужбе статистики.


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