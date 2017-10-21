11:20 21.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине собрано 10 миллионов тонн кукурузы

Кукуруза в нашей стране уже была собрана согласно оперативным данным - с 2,1 миллиона гектаров.

В Украине собрано 10 миллионов тонн кукурузы

Состоянием на 20 октября 2017 г. - согласно по оперативной информации из регионов, уже было собрано около десяти миллионов тонн кукурузы - с площадей примерно 2,1 миллиона гектаров. Такие данные распространила пресс-служба Минагрополитики.

Таким образом – состоянием на 20-е октября кукуруза была собрана с 2,1 миллиона гектаров – а это 47 процентов от прогнозных 4,5 миллиона гектаров. Намолотили 9,7 миллиона гектаров – при урожайности 46,2 центнеров с гектара.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине урожай кукурузы в 2017/18 МГ прогнозировали на уровне 27 миллионов тонн.


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