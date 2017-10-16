Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.

Доллар в среду снизился до 26,30 гривен В обменных пунктах Украины в среду, 20 сентября 2017 года, наличный доллар потерял копейку.

Наличный доллар в четверг упал до 26,90 гривен В обменных пунктах Украины в среду, 12 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки.

НБУ в пятницу немного поднял курс гривны Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС Украина вошла в десятку экспортеров пищевой продукции в Европейский союз. Сами европейские чиновники утверждают, что сам экспорт в первом полугодии увеличился на 25%, в значительной степени благодаря Соглашению об ассоциации.