10:49 16.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100176355:labazovych

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.

В понедельник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,63 грн / долл. Об этом свидетельствуют сведения из Курса Денег.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.

Согласно официальным данным Нацбанка, основные курсы валют на 16 октября установлены на таком уровне:

26,634659 грн за доллар;

31,578052 грн за евро;

0,461710 грн за российский рубль;

34,995347 грн за фунт стерлинг.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки.Так, доллар продавался по 26,88 гривен, а евро можно было купить по 31,88 гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив