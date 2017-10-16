Официальный курс гривны установлен на уровне 26,63 грн / долл.

В понедельник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,63 грн / долл. Об этом свидетельствуют сведения из Курса Денег.
Согласно официальным данным Нацбанка, основные курсы валют на 16 октября установлены на таком уровне:
26,634659 грн за доллар;
31,578052 грн за евро;
0,461710 грн за российский рубль;
34,995347 грн за фунт стерлинг.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки.Так, доллар продавался по 26,88 гривен, а евро можно было купить по 31,88 гривен.