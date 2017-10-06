17:49 06.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175648:nastya

Евросоюз в течение пяти лет будет увеличивать квоты для украинских товаров

Импортные тарифные квоты Европейского Союза будут планово увеличиваться для 18 украинских товарных групп в течение пяти лет.Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.

Евросоюз в течение пяти лет будет увеличивать квоты для украинских товаров

Согласно данным ведомства, с первого октября 2017 вступил в силу регламент 2017/1566 ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Согласно документу, дополнительные квоты уже действуют на пять позиций украинских агротоваров: мед, виноградный сок, ячменная крупа и мука, обработанные томаты, овес.

А, с первого января 2018 также начнут действовать дополнительные преференции на пшеницу, кукурузу и ячмень.

Соответственно, эти позиции будут увеличиваться однократно в течение пяти лет, в среднем на 10% в год.

Добавим, что объемы торговых преференций будут увеличиваться на баранину, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, мед, яйца и другую продукцию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС за выход по результатам Brexit.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив