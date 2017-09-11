11:30 11.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина закачала на зиму 15 миллиардов кубов газа

Запасы в нашей стране природного газа в ПХГ возросли.

Украина закачала на зиму 15 миллиардов кубов газа

Так, в период со второго по девятое сентября запасы в ПХГ природного газа в нашей стране выросли на 2,3 процента либо же на 348 миллионов кубометров. Теперь в ПХГ запасы газа составляют 15,297 миллиарда кубометров.

Такие данные привезли у оператора украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз". Согласн данням – суточный объем природного газа в хранилищах на девятое сентября был рамен 54,35 миллиона кубометров. К первому октября планируется накопить 17 миллиардов кубометров при этом – ранее сообщал министр И. Насалик.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не поддержал повышение цен на газ для граждан.


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