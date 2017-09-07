Фискальной службе выделено дополнительно 400 миллионов гривен

Кабмин принял решение о выделении Министерству финансов для Госфискальной службы 421,6 млн гривен финансирования дополнительно. Такие данные содержатся в решении украинского правительства № номер 604-р - от шестого сентября 2017 г. Согласно данному документу, выделенные средства – это 9,99% перевыполнения от таможенных платежей – за май 2017-го.

Финансирование предусмотрено пунктом 11 статьи 11, а также пунктом 22 статьи 14 Закона от 21 декабря 2016 "О госбюджете Украины " – касательно направления органам контроля в значении, приведенном в Налоговом кодексе – согласно решению Кабмина до десяти процентов от объема таможенных платежей.

Как сообщал УРА-Информ, поступления в бюджет столицы уже превысили 40 млрд грн.