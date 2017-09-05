Украинцы ежегодно переводят своим семьям 5 млн евро с Польши

Об этом передает "Польское радио".

Согласно словам министра, не менее одного млн украинцев живут, работают, учатся в их государстве. Доходы, которые украинские "заробитчане" отправляют на родину варьируются от трех до пяти и более млрд евро.

Однако чиновник отмечает, что не всегда цели приезда украинцев в Польшу имеют благие цели.

Так, например, летом сотрудники Бещадского отдела пограничной службы Польши из Перемышля обезвредили преступную группу, которая занималась незаконной продажей табака и импортированных сигарет с территории Украины.

За 2017 год с польских земель было депортировано 21 украинца, в основном из-за отсутствия рабочих виз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Польши Лех Валенса считает, что после развала СССР Украина не имела возможности развиваться как Польша.