12:06 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы ежегодно переводят своим семьям 5 млн евро с Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский утверждает, что каждый год в Украину с их страны отправляется не менее пяти млрд евро.

Украинцы ежегодно переводят своим семьям 5 млн евро с Польши

Об этом передает "Польское радио".

Согласно словам министра, не менее одного млн украинцев живут, работают, учатся в их государстве. Доходы, которые украинские "заробитчане" отправляют на родину варьируются от трех до пяти и более млрд евро.

Однако чиновник отмечает, что не всегда цели приезда украинцев в Польшу имеют благие цели.

Так, например, летом сотрудники Бещадского отдела пограничной службы Польши из Перемышля обезвредили преступную группу, которая занималась незаконной продажей табака и импортированных сигарет с территории Украины.

За 2017 год с польских земель было депортировано 21 украинца, в основном из-за отсутствия рабочих виз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Польши Лех Валенса считает, что после развала СССР Украина не имела возможности развиваться как Польша.


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