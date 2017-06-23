Нефть Brent торгуется выше 45 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:39 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 45,43 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,31% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

А вот цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,91 доллара за баррель. Таким образом, цена не нефть прибавилась на 0,40%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Северном море в воду попало около 95 тонн нефти из-за утечки.