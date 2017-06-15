08:50 15.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Объем фермерского рынка Украины составляет 70 млрд гривен

На сегодняшний день объем фермерского рынка Украины составляет 70 млрд гривен. В данный момент в Украине работают 32-35 тыс. фермерских хозяйств. Соответствующие сведения сообщает "Правительственный портал".

Объем фермерского рынка Украины составляет 70 млрд гривен

Как отмечается, средний торговый оборот фермерских хозяйств составляет 1-2 млн грн.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, он недавно встретился с представителями фермерских объединений и ассоциаций. Так, во время встречи были определены проблемы, которые сейчас существуют в сфере небольшого агропроизводства.

Также глава украиснкого правительства подчеркнул, что наша страна заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса на селе. Кроме того, правительство также готово в создании новых компаний, новых рабочих мест, в формировании мощного класса фермеров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", диалог по обсуждению земельной реформы будет продолжаться, пока не будет найдено правильное решение для граждан и фермеров.


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