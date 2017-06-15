Агросектор формирует 12% ВВП Украины - Гройсман

По словам премьера, каждый шестой работающий задействован в агросфере.

"На данный момент Украина имиет 12% внутреннего валового продукта. Еще 5-6% - это переработка", - подчеркнул премьер-министр Украины.

При этом Владимир Гройсман отметил, что для украинской страны повышение качества продукции является важным фактором во всей агропромышленности. Кроме того, обеспечение внутреннего и внешнего рынка должно быти на высшем уровне.

"Наша задача сегодня - в дальнейшем завоевывать внешние рынки, обеспечивать нам внутренний рынок, высококачественную украинскую продукцию", - добавил украинский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем фермерского рынка Украины составляет 70 млрд гривен. В данный момент в Украине работают 32-35 тыс. фермерских хозяйств.