13:50 15.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Агросектор формирует 12% ВВП Украины - Гройсман

На сегодняшней день аграрный сектор формирует 12% валового внутреннего продукта Украины. Такие сведения сообщил глава украинского правительства Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Агросектор формирует 12% ВВП Украины - Гройсман

По словам премьера, каждый шестой работающий задействован в агросфере.

"На данный момент Украина имиет 12% внутреннего валового продукта. Еще 5-6% - это переработка", - подчеркнул премьер-министр Украины.

При этом Владимир Гройсман отметил, что для украинской страны повышение качества продукции является важным фактором во всей агропромышленности. Кроме того, обеспечение внутреннего и внешнего рынка должно быти на высшем уровне.

"Наша задача сегодня - в дальнейшем завоевывать внешние рынки, обеспечивать нам внутренний рынок, высококачественную украинскую продукцию", - добавил украинский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем фермерского рынка Украины составляет 70 млрд гривен. В данный момент в Украине работают 32-35 тыс. фермерских хозяйств. 


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