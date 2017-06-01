В Украину вскоре придут инвесторы, - Петренко

Такое заявление сегодня в рамках пресс-конференции сделал Павел Петренко – украинский министр юстиции. Согласно его словам – принятое Стокгольмским арбитражем решение в деле Нафтогаза и Газпрома – сигнал всем иностранным инвесторам о том, что можно зайти в нашу страну.

Он также отметил и то, что зарубежные инвесторы могут прийти в Украину, ведь отныне цена на природный газ на украинской территории формируется согласно стандартам Европы. Судебное решение прекратит шантаж и сведет на нет коррупцию – добавил министр.

Как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж решил удовлетворить иск "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" – по принципу – "бери и плати".