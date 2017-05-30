Гройсман заверил, что цену газа для населения в октябре повышать не намерен

Это никоим образом не соответствует действительности. Об этом во вторник, 30 мая, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, он слышал информацию о том, что правительство собирается поднять цену на газ до 8500 гривен. Хочу подчеркнуть - это абсолютная ложь, - заверил глава украинского правительства.

Напомним, согласно изменениям, внесенным Кабмином в феврале этого года в процесс функционирования рынка природного газа, цены на голубое топливо должны корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале правительство приняло постановление, согласно которому предельные розничные цены на природный газ для населения и предприятий должны пересматриваться каждые полгода.

В частности, речь идет о постановлении №90 от 21 февраля, которое вносит изменения в постановление № 758 от 1 октября 2015 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".