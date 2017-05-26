В Украине осталось только 90 банков

Таким образом, количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 90. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, только в апреле с рынка ушло два банка, а с начала года с - шесть. В прошлом месяце с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк. В первом квартале НБУ вывел с рынка Platinum Bank, Народный капитал, Фортуну-банк, Вектор Банк.

При этом из общего количества, оставшихся на рынка финучреждений – 38 с иностранным капиталом и 17 – со стопроцентным иностранным капиталом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Окружной административный суд города Киева отменил ликвидацию банка " Михайловский". В пятницу утром, 26 мая, суд принял решение частично удовлетворил иск единственного собственника банка - компании "Экосипан", отменив таким образом решение Нацбанка о признании "Михайловского" неплатежеспособным. Отменено также решение Фонда гарантирования вкладов о введении в него временной администрации и решения указанных ведомств о ликвидации банка.