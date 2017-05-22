Украина сумела накопить в ПХГ 9,39 миллиарда кубометров

Такие сведения распространило ранее известное акционерное общество "Укртрансгаз". Согласно полученным недавно сведениям – в течение 24-ех последних часов закачать получилось примерно 52 миллиона кубометров газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

Состоянием на 20-е мая также в наше государство из Словакии пришел 31 миллион кубометров, а также от Венгрии пришло примерно 1,9 миллиона кубометров. То есть хранилища газа сейчас оказались заполненными примерно процентов на 30.

Как сообщал УРА-Информ, к концу марта стране удалось отобрать из ПХГ около 7,5 миллиона кубометров газа в течение одних суток.