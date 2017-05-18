12:06 18.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Днепре установили почти 600 общедомовых счетчиков газа

В Днепре газовики установили 585 домовых приборов учета, тем самым обеспечив учет газа для почти 44 тысяч потребителей. 
 

В Днепре установили почти 600 общедомовых счетчиков газа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Днепрогаз".

Такая установка счетчиков газа остается приоритетным направлением работы предприятия. Поскольку, данные счетчики позволят жителям многоэтажок платить исключительно за фактический объем потребленного топлива.

К слову, жители домов, которые уже установили общедомовые счетчики, имеют возможность самостоятельно контролировать расход газа.

Таже в компании сообщается, что большие объемы потребления газа связаны не с работой счетчика, а зависят от потребителей.

По словам коммерческого директора ПАО "Днепрогаз" Павела Иотова, если в доме газовые плиты используются для отопления жилья, то в таких домах счетчик будет фиксировать больший объем газа, чем действующие нормы потребления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров.


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