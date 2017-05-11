Наличный доллар в четверг потерял три копейки

Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 26,49 гривен, а евро продается по 28,96 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50-26,26, продажи 26,30-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1674, продажи - 26,4903 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,35-28,50, продажи - 28,50-29,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2335, продажи - 28,9612 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,490-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,204, продажи - 4,627 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 10 мая, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро остался на прежнем уровне. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,53 гривен, а евро можно было купить по 29,13 гривен за евро.