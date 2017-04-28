12:58 28.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100165042:Polishuk

Деньги, конфискованные у Януковича, пойдут на нужды украинской армии, - Порошенко

Вклады бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, которые находятся на счетах в Ощадбанк и которые сегодня проходят процедуру конфискации, будут направлены на повышение боеспособности украинской армии.

Деньги, конфискованные у Януковича, пойдут на нужды украинской армии, - Порошенко

В этом в пятницу, 28 апреля, в своем Twitter заверил президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что сегодня вступило в силу решение суда, согласно которому, все вклады Януковича и его команды в Ощадбанке подлежать конфискации в государственный бюджет Украины.

Это миллиард и 400 миллионов долларов, принадлежавших бывшему президенту. Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну, - сообщил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный "Ощадбанк" в пятницу, 28 апреля, начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 миллиардов долларов, которые находятся на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив