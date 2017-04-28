Деньги, конфискованные у Януковича, пойдут на нужды украинской армии, - Порошенко

В этом в пятницу, 28 апреля, в своем Twitter заверил президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что сегодня вступило в силу решение суда, согласно которому, все вклады Януковича и его команды в Ощадбанке подлежать конфискации в государственный бюджет Украины.

Это миллиард и 400 миллионов долларов, принадлежавших бывшему президенту. Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну, - сообщил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный "Ощадбанк" в пятницу, 28 апреля, начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 миллиардов долларов, которые находятся на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.