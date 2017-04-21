Доллар в обменниках снова понизился

Наличный евро также потерял копейку. Таким образом сегодня американский доллар можно купить по 26,84 гривен, а евро продается 28,87 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85-26,75, продажи 26,72-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5887, продажи - 26,8438 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,30-28,60, продажи - 28,55-29,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2771, продажи - 28,8624 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,680, продажи - 4,680-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,355, продажи - 4,810 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 20 апреля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,87 гривен, а евро можно было купить по 28,88 гривен.