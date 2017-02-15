На Донбассе из-за блокады остановил работу Алчевский меткомбинат

Соответствующее решение было принято из-за нехватки железорудного сырья. Как сообщили журналистам на предприятии, комбинат прекратил работу из-за блокирования железной дороги, которая доставляла сырье с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест.

При этом, тогда как еще 12 февраля было выплавлено около 4,5 тысяч тонн чугуна, то уже 13-го февраля - "ноль" по чугуну", - пояснил представитель предприятия, затруднившись сказать, когда именно комбинат возобновит работу.

Напомним, блокада железнодорожных путей Донбасса, по которым поставляется уголь с так называемых ДНР и ЛНР, продолжается уже третью неделю.

Из-за возникшей нехватки угля в Минэнерго предлагают ввести режим чрезвычайного положения в энергетике страны, в рамках которого в семи областях Украины могут выключать свет.

Как сообщал УРА-Информ, вчера на заседании правительства, Кабмин пока не рассматривал введение чрезвычайного положения в энергетике Украины.