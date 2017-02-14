Украине понадобится от трех до пяти лет и десятки миллиардов чтобы отказаться от донецкого угля

Такие цифры назвал во вторник, 14 февраля, во время заседание правительства премьер-министр Владимир Гройсман. Он пояснил, что необходимо провести модернизацию, отказаться от этой марки угля, перейти на газовую группу и добываемую на подконтрольных территориях.

Для этого нудно время и деньги, - пояснил глава правительства.

При этом, как сообщают журналисты с заседания правительства, сегодня Кабмин не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. Соответствующее решение не рассматривалось во время заседания правительства, сообщил после заседания вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, сейчас необходимо смотреть с точки зрения пиковых нагрузок, что и каким образом работает промышленность. Здесь день-два такой важности не имеет большого значения, но самое главное, процесс антикризисных мер уже запущен, - пояснил он, добавив, что чрезвычайные меры не надо пусть с чрезвычайным положением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.