13:33 08.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призвал возобновлять кредитование малого бизнеса

Владимир Гройсман настаивает на решительных действиях в области кредитования.

Гройсман призвал возобновлять кредитование малого бизнеса

Премьер Украины Владимир Гройсман призывает Нацбанк Украины принимать меры для стимуляции банков возобновить кредитование малого, а также среднего бизнеса. Об этом глава правительства заявил в рамках заседания украинского правительства.

По его словам - важно, чтобы банки нормально возобновили кредитование малого, а также среднего бизнеса. Бизнес этого ожидает, определенные шаги были уже предприняты Нацбанком. Правительство рассчитывает на то, что они будут кардинальными, более решительными - чтобы малый и средний бизнес получил доступ к посильному кредитованию.

Как сообщал УРА-Информ, ВБ выделил "Нафтогазу" кредит в 500 млн долл.


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