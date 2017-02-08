Гройсман призвал возобновлять кредитование малого бизнеса

Премьер Украины Владимир Гройсман призывает Нацбанк Украины принимать меры для стимуляции банков возобновить кредитование малого, а также среднего бизнеса. Об этом глава правительства заявил в рамках заседания украинского правительства.

По его словам - важно, чтобы банки нормально возобновили кредитование малого, а также среднего бизнеса. Бизнес этого ожидает, определенные шаги были уже предприняты Нацбанком. Правительство рассчитывает на то, что они будут кардинальными, более решительными - чтобы малый и средний бизнес получил доступ к посильному кредитованию.

Как сообщал УРА-Информ, ВБ выделил "Нафтогазу" кредит в 500 млн долл.