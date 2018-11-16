Актер "Дизель Шоу" впервые встал на ноги после аварии

Он разместил его на своей странице в Facebook.

В забавной ролике актер продемонстрировала несколько танцевальных движений на костылях. Известно, что на данный момент Егору еще довольно тяжело передвигаться самостоятельно, поэтому он использует костыли. Реабилитация актера проходит дома и сейчас он ожидает от врачей результаты очередного обследования.

"Учусь заново танцевать. Потом, думаю, попробовать ходить", – отметил актер.

Стоит отметить, что комментариях к видео многие коллеги и поклонники Егора отметили позитивный настрой артиста и засыпали его словами поддержки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актриса "Дизель Студио" Виктория Булитко вернулась к работе. Она впервые после аварии снялась в программе "Дизель УТРО".