10:38 16.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100208098:di

Актер "Дизель Шоу" впервые встал на ноги после аварии

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов записал видео о том, как "заново учится танцевать".  На видео актер танцует у себя в гостинной.

 

Актер

Он разместил его на своей странице в Facebook.

В забавной ролике актер продемонстрировала несколько танцевальных движений на костылях. Известно, что на данный момент Егору еще довольно тяжело передвигаться самостоятельно, поэтому он использует костыли. Реабилитация актера проходит дома и сейчас он ожидает от врачей результаты очередного обследования.

"Учусь заново танцевать. Потом, думаю, попробовать ходить", – отметил актер.

Стоит отметить, что комментариях к видео многие коллеги и поклонники Егора отметили позитивный настрой артиста и засыпали его словами поддержки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актриса "Дизель Студио" Виктория Булитко вернулась к работе. Она впервые после аварии снялась в программе "Дизель УТРО". 


Поделиться
Читайте также:
 
На юг Индии обрушился мощный циклон, уже погибли десять человек София Ротару потеряла сознание во время концерта Полиция задержала главу райсовета Винницкой области Правоохранители задержали украинца, готовившего теракты в Херсоне по заказу РФ
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив