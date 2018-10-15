13:39 15.10.2018 | Общество | Новости
100205694:test

Назван победитель альтернативной Нобелевской премии по литературе

Премию “Новой академии” Швеции получила французская романистка, которая родилась в Гваделупе, Мариз Конде.

Назван победитель альтернативной Нобелевской премии по литературе

Об этом сообщает информагентство 1News.

Авторка родом из Гваделупы. Свою победу она посвятила семье, друзьям и всем жителям этого региона. Самое известное произведение лауреатки – исторический роман “Я, Титуба: черная ведьма из Салема” про судебный процесс над салемскими ведьмами. Всего в багаже писательницы более 20 романов.

Победительницу объявили не как лауреата Нобелевской премии по литературе в Шведской академии, а в библиотеке Стокгольма после трехэтапного голосования. Жури отметило ее мастерство в описании ужасов колониальной эпохи и постколониального хаоса.

Отметим, Нобелевскую премию по литературе в этом году не вручали из-за череды скандалов в Шведской академии. Сначала разразился скандал, в ходе которого французского фотографа Жана-Клода Арно 18 женщин обвинили в домогательствах. Между тем развивался другой скандал: стало известно, что некоторые члены Академии в течение нескольких лет нарушали правило неразглашения будущих лауреатов.Это привело к ряду громких отставок По словам Академии, Нобелевскую премию по литературе таки будут вручать, но уже в 2019 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объявлены лауреаты Нобелевской премии мира.


Поделиться
Читайте также:
 
МОН усилил борьбу с домашним насилием В Украине сократилось производство подсолнечного масла на 14% Нацбанк улучшит защиту электронных банковских документов "Нафтогаз" списал Киеву штрафы и пени
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив