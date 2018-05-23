Алла Пугачева удивила молодежным нарядом на концерте - ФОТО

Известная певица Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников новыми стилями с концертов. Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в Instagram бывший муж певицы Филипп Киркоров.
Отметим, что на днях в Кремлевском дворце прошел юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева. По этому поводу Примадонна решила присоединиться к мероприятию, тем самым исполнила несколько песен для именинника.
На фото можно увидеть, что 69-летняя звезда предстала перед публикой в белом платье-футболке с принтом, черном плаще и кедах со стразами.
"Красивейший вечер поэта Михаила Гуцериева прошёл вчера,19 мая, в Кремлевском дворце при полном ангшлаге с участием несравненной Аллой Пугачевой", - написал Киркоров.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров позволил себе нецензурные выражения во время записи интервью для шведского телевидения.
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