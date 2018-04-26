Крестница Софии Ротару Sonya Kay выступит в Киеве с большим концертом - ВИДЕО

Крестница самой Софии Ротару, Соня родилась в очень творческой семье. Поэтому неудивительно, что несмотря на обучение за рубежом, девушка вернулась, чтобы заниматься музыкой на Родине.

В течение нескольких лет Sonya экспериментировала со стилями и в конце нашла себя в tropical house с элементами deep house. Все песни певицы автобиографические, они - о первых трепетных отношениях, любовных переживаниях и преградах, которые становятся на пути влюбленных.

"19 февраля Sonya Kay представила дебютный EP под названием "Слухай моє серце". На лонгплее собраны четыре разноплановые композиции. Две из них - самостоятельные песни: "Дежавю" и "Паралельний світ", а другие - различные аранжировки одной и той же песни "Слухай моє серце".

"В EP представлены четыре разных жанра: Dance-Pop, Synthy Pop, Tropical House и Chillout. - рассказывает Sonya. - Я уверена, что каждый найдет в нем что-то новенькое для своего плейлиста".

Стоит добавить, что Caribbean Club, один из старейших клубов Киева, был основан в 1998 году, и за короткое время приобрел культовый статус.