12:10 25.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинской гимнастке сделали предложение на матче НБА - ФОТО

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Анна Бессонова получила предложение выйти замуж прямо во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами.

Украинской гимнастке сделали предложение на матче НБА - ФОТО

Отметим, что Анна, похоже, не сразу поверила в то, что с ней произошло. Ведь предложение было настолько эффектным и неожиданным, что любая девушка подверглась бы в легкой шок.

Как сообщили болельщики "Майами Хит" и "Бруклин Нетс", в перерыве игры Анне завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". В тот момент спортсменка его отыскала, только вместо мяча был ее будущий жених. В частности, Дмитрий стоял на одном колене с обручальным кольцом в руке.

"Бессонова сказала: "Да", - охотно рассказывают очевидцы счастливого события.

Вообщем-то, будущим мужем Бессоновой станет фитнесс-тренер Дмитрий Момот. В настоящее время даа свадьбы пока неизвестна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудская актриса Меган Маркл, которая в следующем месяце станет супругой британского принца Гарри пополнит свою коллекцию свадебных подарков от королевской семьи именным гербом.


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