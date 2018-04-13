09:29 13.04.2018 | Культура | Новости
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В Британии умер актер театра и кино Алекс Беккет

В возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.

В Британии умер актер театра и кино Алекс Беккет

О печальном событии сообщил художественный руководитель лондонского театра "Склад Донмар" Джози Рурк и исполнительный продюсер заведения Кэйт Пакенхэм, пишет The Guardian.

"Алекс Беккет был чудесным, умным, добрым, прекрасным человеком — я счастлива, что смогла узнать его, мне очень жаль, что он ушел", — написала его коллега, актриса Джессика Хайнс. В часности, которая знаменитая из фильмов: "Долбанутые", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Зомби по имени Шон".

При этом сам Алекс Беккет снимался в британском комедийном сериале "Штаб-квартира BBC", а также появился в эпизодах сериалов "Инспектор Клот", "Чисто английское убийство", "Пришельцы" и фильме "Молодость" Паоло Соррентино.

Кроме того, актер участвовал в постановке спектакля "Так устроен мир" этого заведения.

"Покойся с миром, друг наш милый", - написали близкие друзья Беккета в своих соцсетях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", супруг королевы Дании Маргрете II скончался на 84-м году жизни во дворце Фреденсборг. Он умер в окружении супруги и двоих сыновей.


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