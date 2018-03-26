19:15 26.03.2018 | Культура | Новости
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Голливудская звезда из Украины ждет очередного ребенка

Популярная американская актриса родом из Украины Мила Кунис снова беременна. О том, что голливудская знаменитость и ее муж, актер Эштон Катчер в ожидании третьего ребенка, рассказала ее близкая подруга. Об этом сообщает gossipcop.com.

Голливудская звезда из Украины ждет очередного ребенка

Как заверяет подруга звезды, Мила Кунис сама лично сообщила ей о беременности.

В частности, слухи о том, что актриса в положении, начали распространяться уже довольно давно. Они основывались на том, что в последнее время Кунис не часто показывается на публике.

В моменты когда Кунис все же замечали фанаты, на девушке была мешковатая свободная одежда, которая позволяет скрыть фигуру от назойливых глаз.

Официально супруги Кунис и Катчер пока что никак не комментируют сплетни об увеличении количества членов их семьи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", голливудская актриса Джиллиан Андерсон, которая получила известность благодаря сериалу "Секретные материалы", стала обладательницей звезды на Аллее славы.


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