Голливудская звезда из Украины ждет очередного ребенка

Как заверяет подруга звезды, Мила Кунис сама лично сообщила ей о беременности.

В частности, слухи о том, что актриса в положении, начали распространяться уже довольно давно. Они основывались на том, что в последнее время Кунис не часто показывается на публике.

В моменты когда Кунис все же замечали фанаты, на девушке была мешковатая свободная одежда, которая позволяет скрыть фигуру от назойливых глаз.

Официально супруги Кунис и Катчер пока что никак не комментируют сплетни об увеличении количества членов их семьи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", голливудская актриса Джиллиан Андерсон, которая получила известность благодаря сериалу "Секретные материалы", стала обладательницей звезды на Аллее славы.