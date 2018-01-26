Кейси Аффлек не получил "Оскар" в связи со скандалом

Известный голливудский актер Кейси Аффлек, выигравший "Оскар" за лучшую мужскую роль, не будет вручать награду в нынешнем году. Об этом сообщает Variety.
Ведь по традиции призер прошлого года вручает награду нынешнему лауреату. Однако в этом году придется нарушить традицию в связи со скандалом с домогательствами, разгоревшимся вокруг актера.
Известно, что Аффлек стал обладателем "Оскара" за роль в фильме "Манчестер у моря".
В домогательствах актера обвинила продюсер фильма "Я все еще здесь" Аманда Уайт и директор по фотографии Магдалена Горка. Съемки с участием Аффлека проходили в 2010 году.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неизвестная женщина подала в полицию заявление на актера Сильвестра Сталлоне, в котором обвинила его в изнасиловании. В заявлении сказано, что инцидент тридцатилетней давности.