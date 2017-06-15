Ушел из жизни легендарный актер "Москва слезам не верит"

Об трагическом событии сообщил друг семьи Баталова Владимир Иванов, пишет газета "Комсомольская правда".

Как отмечается, Баталов несколько месяцев провел в больнице с переломом шейки бедра. Тогда у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава.

В результате жизнь актера оборвалась.

"Сегодня ночью во сне в одной из московских больниц Алексей Владимирович скончался", - подчеркнул друг.

О других деталей смерти пока ничего не сообщается.

Стоить отметить, что актер снялся более чем в 40 картинах. Широкую известность ему принесли роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Летят журавли", "Звезда пленительного счастья" и др.

Кстати, в последней своей роли актер исполнил самого себя в киноленте "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя".

Напомним,к ак соощал "УРА-Информ", ранее блаженнейший Любомир Гузар, Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической Церкви отошел в вечность в среду, 31 мая, в 18.30 на 85 году жизни.