Седокова про свою беременность: Да я и сама думаю, что это фотошоп

"Да я и сама думаю, что это фотошоп. Только этот спецэффект уже целый день танцует и радуется тому, что мама на работе с 9 утра! – подписала свой снимок Анна Седокова. - Мы организуем большое открытие и презентацию, строим сцену, украшаем магазин, креативим, утверждаем и создаем новую коллекцию, загружаем альбом в ITunes и ... И еще 1001 дело", – написала будущая мама.

Также в своем Instagram Анна разместила шуточное видео, на котором она вычитывает своего помощника. "Какой видят беременную женщину 99 процентов людей", – подписала видео певица.

Кроме того, она попросила не оставлять у нее на странице негативных комментариев, ведь сейчас девушка глубоко ранима.

"Я живая, а сейчас особенно ранимая. Что я такой же абсолютно человек с эмоциями и чувствами, что читаю все это, расстраиваюсь, переживаю. Что я, как каждый на этой планете, имею право на личную жизнь. Прошу вас, не приходите ко мне домой в грязной обуви", – резюмировала экс-"ВИА Гра".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Анна официально подтвердила свою беременность. Напомним, что у певицы есть уже двое дочерей от предыдущих браков. Фанаты гадают, кто же все-таки является отцом ребенка.