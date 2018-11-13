14:16 13.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский зоопарк планируют реконструировать

В 2019 году вход в Киевский зоопарк перенесут. Перед ним появится новая визитная карточка зоопарка — большой аквариум. 

Киевский зоопарк планируют реконструировать

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Со следующего года Центральный зоопарк будет встречать гостей на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. В проекте предвидена площадь, где будут встречаться экскурсионные группы, рядом расположатся заведения общественного питания, сувенирные лавки, общественные туалеты и камеры хранения.

Чтобы построить аквариум, заселить его рыбами и морскими животными, а также спланировать его последующее использование, власти планируют привлечь частного инвестора. Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп уже успел пообщаться с потенциальными инвесторами во время инспекции зоопарка.

Предполагается, что реконструкция повысит посещаемость парка до миллиона человек в год. Также отмечается, что во время реставрации, он будет работать в обычном режиме. Животные не почувствуют какого-либо дискомфорта от изменений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Краснодарском крае в поселке Успенское на трехлетнего ребенка напала львица в цирке-шапито.


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