15:47 04.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве продолжает преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В украинской столице в ближайшие два дня ожидается высокий уровень пожарной опасности, 6-9 сентября - чрезвычайный 5 класса уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве продолжает преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Жителей Киева предупреждают и призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вдруг вы оказались в очаге пожара:

- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он менее задымлен); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

- после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру. По словам водителя грузовика, в ходе движения он заметил что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины. К счастью, водитель не пострадал, сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса.


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