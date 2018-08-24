13:52 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на параде присутствовали военные из 18 стран

Сегодня 24 августа на параде ко Дню Независимости присутствовали военные делегации из 18 стран - партнеров Украины.

В Киеве на параде присутствовали военные из 18 стран

Как сообщают украинские СМИ, по центру Киева прошлись совместная литовско-польско-украинская бригада, парадный расчет из Эстонии, военные подразделения Канады, Дании, Чехии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Канады, США и других государств.

Всего в параде участвовали 300 военнослужащих иностранных войск.

Также, по главной улице страны прошлись курсантки военных институтов. Также в этом году впервые военнослужащие парадных расчетов использовали военное приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" вместо приветствий советского образца.

Среди новшеств было и участие военной авиации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на главной площади страны на параде в День независимости Украины принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.


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