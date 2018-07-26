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В Киеве временно закроют два трамвайных маршрута - ФОТО

В Киеве с субботы, 28 июля, и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14,15.

В Киеве временно закроют два трамвайных маршрута - ФОТО

В этот период будет организовано движение временных автобусных маршрутов. Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", будет организован автобусный маршрут №14ТК Проспект Отрадный - станция метро "Берестейская" по трассе следования:

бульвар Вацлава Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - улица Василенко - станция метро Берестейская,

в обратном направлении: улица Василенко - бульвар Гавела.

На период с 30 июля по 3 августа и с 6 августа по 20 августа организуется автобусный маршрут №14Т Проспект Отрадный - станция метро "Лукьяновская" по трассе:

бульвар Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - бульвар Гавела - улица Василенко - улица Дегтяревская - улица Довнар-Запольского - улица Белорусская - Лукьяновская площадь,

в обратном направлении: Лукьяновская площадь - улица Дегтяревская - улица Василенко - бульвар Гавела (до проспекта Отрадного).

28-29 июля и 4-5 августа автобусы маршрута №14ТД Проспект Отрадный - Контрактовая площадь будет курсировать по трассе:

бульвар Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - бульвар Гавела - улица Василенко - улица Дегтяревская - улица Мельникова - улица Сечевых Стрельцов - улица Глибова - улица Вячеслава Черновола - Глыбочицкий проезд - улица Глыбочицкая - улиц Верхний Вал - улица Константиновская - Контрактовая площадь (улица Спасская),

в обратном направлении: улица Спасская - улица Межигорская - улица Нижний Вал - улица Глыбочицкая - Лукьяновская площадь - улица Дегтяревская - улица Василенко - улица В Гавела (до проспекта Отрадного).

В ведомстве также отмечают, что до окончания ремонтных работ пассажиры автобусов маршрутов №14Т, №14ТК, № 14ТД имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, что в центре Киева 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено.


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